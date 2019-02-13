Dolar ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanacağı beklentisiyle risk iştahı artan yatırımcıların euro ve Asya ülkeleri para birimlerine yönelmesi sonucu değer yitirdi. Bir haftadan fazla süredir yukarı yönlü bir seyir izleyerek dün 97 seviyesinin üzerini test eden dolar endeksi 96.65 civarında seyrediyor. Euro ise dünkü yükselişin ardından bugün de yüzde 0.1 değer kazanarak 1.1337 dolara çıktı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 13 Şubat güncel döviz kuru...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2500 liradan, euro 5,9560 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2480 liradan alınan dolar, 5,2500 liradan satılıyor. 5,9540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9560 lira olarak belirlendi.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD'de federal hükümetin kepenk kapatma riskinin azalmasıyla pozitif görünümünü koruyor.