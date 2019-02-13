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650 milyon dolarlık rüzgar

650 milyon dolarlık rüzgar
Türkiye'de rüzgar si sektörüne geçen yıl 650 milyon dolar yatırım yapıldı. 'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü geçen yıl 497 megavat arttı. Böylece rüzgar sektöründe kurulu güç bir önceki yıla göre yüzde 7.2'lik artışla toplam 7 bin 369 megavata ulaştı. İllere göre sıralamada ise bin 405 megavatla ilk sırada yer aldı. Onu, bin 123 megavatla , 669 megavatla izledi. İşletmedeki RES'lerin yüzde 38'i 'nde bulunuyor.

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