650 milyon dolarlık rüzgar

Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörüne geçen yıl 650 milyon dolar yatırım yapıldı. Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü geçen yıl 497 megavat arttı. Böylece rüzgar sektöründe kurulu güç bir önceki yıla göre yüzde 7.2'lik artışla toplam 7 bin 369 megavata ulaştı. İllere göre sıralamada ise bin 405 megavatla İzmir ilk sırada yer aldı. Onu, bin 123 megavatla Balıkesir, 669 megavatla Manisa izledi. İşletmedeki RES'lerin yüzde 38'i Ege Bölgesi'nde bulunuyor.
- Ekonomi
- 13.02.2019
- Gazete
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