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  • 12.02.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 11:56

Poşetlerle ilgili beyanda bulunmayana 18 bin 43 lira ceza

Ankara Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin, 15 Şubat tarihine kadar poşet beyannamelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na vermeyen mükelleflerin, 18 bin 43 lira para cezası alacaklarını açıkladı.

Ankara Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin, 15 Şubat'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na poşetlerle ilgili beyanname verileceğini belirterek, beyanda bulunmayanlara 18 bin 43 lira ceza kesileceğini söyledi.

Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MASMO), üyelerine yönelik 'İş Mahkemeleri ve Yargıtay Kararları Işığında İş Yeri Kayıt ve Belgelerinin incelenmesi-İş Yeri Uygulamaları' konulu seminer verildi. İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'ndeki seminere katılan Ankara SMMMO Başkanı Ali Şahin, mükellefleri poşet beyanında bulunmaları konusunda uyardı.

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