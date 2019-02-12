Milyonlarca emekliye müjde! İşte madde madde emekliye sağlanan destekler...

: Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapanalabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.