Mektuplar drone ile gelecek

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, "2019'dan çok umutluyuz. Büyüme trendimiz son yıllarda her yıl rekor kırarak gerçekleşiyor. PTT'nin büyüme sürecinin bu yıl da başka bir rekorla sonuçlanacağına PTT ailesi olarak inancımız tamdır. İnşallah drone ile kargo taşımacılığını bu yıl başlatmış olacağız" dedi. Hizmet kalitesini yükseltme adına yeni bir uygulama başlattıklarını anlatan Bozgeyik, "Kargo hizmetlerimizde, gün içerisinde evde bulunamamadan kaynaklanan sorunları aşabilmek için kendi mühendislerimizle yerli ve milli 'Kargomatik'lerimizi ürettik. Kargomatik makinelerimizden 100'ünü pilot il olarak Ankara'ya yerleştirdik. Şimdi İzmir ve İstanbul'da da bu projemizi yaygınlaştırıyoruz. Bu projemizle vatandaş kargoları istedikleri noktadan, gönderilen özel şifrelerle alabilecek" diye konuştu.
- Ekonomi
- 12.02.2019
- Gazete
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