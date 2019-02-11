Zonguldak'taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bin işçi alınacağı duyurulmuştu. Vatandaşlar Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı başvuru tarihi ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyordu. TTK'ya başvurular 12 Şubat Salı günü sabah mesai saatiyle birlikte yapılmaya başlanacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından bin işçi alınacağını duyan vatandaşlar Zonguldak'taki İŞKUR binasının önüne gelerek sabah saatlerini beklemeye başladı. Peki TTK işçi alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bin işçi alınacağına dair duyuru önceden yapılmıştı. Duyuruda TTK'nın başvuru tarihi olarak 12 Şubat tarihi verilmişti. Başvurular 12 Şubat tarihinden itibaren beş gün sürecek. Vatandaşlar 12 Şubat Salı gününün ilk saatlerinden itibaren Zonguldak'taki İŞKUR binasının önünde başvuru saatini beklemeye başladı.

TTK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

- En az İlkokul mezunu olmak,

- İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

- Askerlikle ilişiği olmamak,

- Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,

TTK İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TTK işçi alımı kura çekilişi 02-03 Mart 2019 tarihlerinde Karabük Nikah Salonu'nda saat 09.00'da başlayacak.