borçlarına 60 aylık yapılandırma kararından sonra, tüketici kredilerinde de aynı olanak sağlandı. Bankacılık mevcuatında yapılan değişiklikleimkanı getirildi. Bankacılık Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, borçlular rahatladı. Tüketici kredisi borcunu ödemekte zorlananlar bankalara yapılandırma başvurusu yapabilecek.'dan önce ihtiyaç kredisinin anapara ya da faiz ödemelerini geciktirenler yararlanacak. Tahsili gecikenkapsayan düzenleme, kredi borçlarını düzenli ödeyenler için uygulanmayacak.