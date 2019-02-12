Kredi kartı borçlarına 60 aylık yapılandırma kararından sonra, tüketici kredilerinde de aynı olanak sağlandı. Bankacılık mevcuatında yapılan değişiklikle ihtiyaç kredisi borçlarına 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Bankacılık Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, borçlular rahatladı. Tüketici kredisi borcunu ödemekte zorlananlar bankalara yapılandırma başvurusu yapabilecek.
KİMLER YARARLANACAK?: 10 Ocak 2019'dan önce ihtiyaç kredisinin anapara ya da faiz ödemelerini geciktirenler yararlanacak. Tahsili geciken tüketici kredisi borçlarını kapsayan düzenleme, kredi borçlarını düzenli ödeyenler için uygulanmayacak.
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