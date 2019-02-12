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’ya 4 teklif

İddaa’ya 4 teklif
SPOR Toto Teşkilat Başkanlığı, "İddaa" olarak bilinen 'Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının' özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için yeniden ihaleye çıktı. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulması ve işletilmesi, başbayilik iş ve hizmetleri ile bayilik yönetimi iş ve hizmetleri için 4 firma teklif verdi. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede, komisyon teklifleri değerlendirecek.

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