Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 278'i engelli, 146'sı eski hükümlü 3 bin 243 'sürekli işçi' alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve yönetim teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda 'sürekli işçi' alınacak. Temizlik görevlisi alımları engelli ve eski hükümlüler arasından yapılacak.
- Ekonomi
- 12.02.2019
- Gazete
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