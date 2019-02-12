Gebze - Halkalı Mart’ta 115 dakika

Toplam 43 istasyondan oluşacak ve 76 kilometre uzunluğundaki güzergahta yolculuk süresini 115 dakikaya indirecek Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın açılışı için bir aydan kısa süre kaldı. Mart ayının 10'unda yolculu seferlere başlaması planlanan Gebze-Pendik-Ayrılıkçeşme- Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergahındaki banliyö hattında çalışmalar 'tam gaz' sürüyor. Hattın hizmete açılmasıyla Üsküdar-Sirkeci arası 4, Ayrılıkçeşme- Kazlıçeşme arası 13.5, Söğütlüçeşme- Yenikapı arası 12, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya inecek. Hattın hizmete açılmasıyla tek yönde saatte 75 bin, günlük toplamda ise 1.2 milyon yolcu taşınacak.