İstanbul ve Ankara'da tanzim satış noktaları faaliyete geçti. İstanbul'da 50, Ankara'da ilk etapta 15 yerde hizmete giren satış noktaları, vatandaşın akınına uğradı. Markete göre yüzde 100 ve pazara göre yüzde 60 daha ucuz olan fiyatları gören vatandaşın yüzü güldü. 7 ürünün satışa çıktığı 'Üreticiden Tüketiciye doğrudan sebze' noktaları, ilk günden market ve pazarlardaki fiyatları da etkiledi.
Özellikle tanzim satış noktalarının yakınındaki marketler sebze satacak müşteri bulamayınca aynı fiyattan vermeye başladı. Market ve tanzim satış noktalarının fiyatları kıyaslandığında domateste yüzde 100, salatalıkta yüzde 44, soğanda yüzde 125, patateste yüzde 100, biberde yüzde 116, patlıcanda yüzde 122, ıspanakta yüzde 50 fark göründü. Pazar ile kıyaslandığında ise tanzimlerdeki fiyatların yüzde 60 daha hesaplı olduğu gözlendi.
DEMEK Kİ OLUYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, "Domates 3, patates 2, soğan 2, salatalık 4, patlıcan 4.5, ıspanak 4, çarliston biber 6, sivri biber 6 liradan satılıyor" dedi. İstanbul'da 34 ilçede 50 noktada bu hizmeti sürdüreceklerini belirten Dr. Baraçlı, "Satış sabah saat 10.00 ile akşam 19.00 arasında yapılacak" diye konuştu. Vatandaş ise hizmetten memnun. Marketlerdeki indirimleri görünce de "Demek ki ucuz satılıyormuş. İndirim yaptıklarına göre bunlar bizim paramıza göz dikmiş, fırsatçılık yapmışlar" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar tanzim satış noktasını ziyaret etti. Tanzim satış noktalarının fiyatlarının tüm Türkiye'ye yayılmaya başlayacağını belirten Albayrak, "Spekülasyona, fahiş kâr, fahiş fiyatlama yapmak isteyenlere izin vermeyeceğiz" dedi.
TEMİZLİK ÜRÜNÜ MÜJDESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, semt pazarları ile sebze ve meyve fiyatlarının neredeyse yarı yarıya indiğini söyleyerek, temizlik malzemeleri için de benzer uygulamanın yapılacağını ifade etti. Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Son günlerde malum Türkiye'de bir oyun oynanmaya başlandı. Patlıcan, domates, patates, salatalık fiyatları tırmandırılmaya başladı. Bu bir terör estirmeydi. Şimdi belediyelerimizin vasıtasıyla ucuz ürün satmaya başladık. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş vaziyette. Bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemeleri de, buna gireceğiz."
İNTERNETTEN SATIŞ YOLDA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Keçiören'deki tanzim satış çadırını ziyaret ederek, satışların internet üzerinden yapılabilmesi için yeni bir proje sunduğunu söyledi.
MEYDANLAR HAZIRLANDI
İstanbul'da Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca dışında; Kağıthane, Mecidiyeköy, Avcılar, Kadıköy, Bakırköy, Aksaray, Taksim, Eminönü, Kasımpaşa Kızılay Meydanı, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Bağcılar, Güngören, Sultanbeyli, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar, Şirinevler, Kartal, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Ümraniye, Esenler, Esenyurt, Çekmeköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Ataşehir, Halkalı Meydanları ile Bahçeşehir 1.Kısım, Başakşehir 2. Etap Metro Çıkışı, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Ataşehir Örnek Mahallesi, Beykoz Kavacık, Üsküdar Kirazlıtepe, Fatih Karagümrük, Bostancı Lunapark, Pendik Sahil, Ümraniye Meydan AVM, İstinye İSPARK, Zeytinburnu AVM, Alibeyköy Silahtar, Haliç, Bayrampaşa Yıldırım Mah., Esenler 100. Yıl Mahallesi'nde satış noktaları kuruldu.
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