ve Ankara 'da tanzim satış noktaları faaliyete geçti. İstanbul 'da 50, Ankara'da ilk etapta 15 yerde hizmete giren satış noktaları, vatandaşın akınına uğradı. Markete göre yüzde 100 ve pazara göre yüzde 60 daha ucuz olan fiyatları gören vatandaşın yüzü güldü. 7 ürünün satışa çıktığınoktaları, ilk günden market ve pazarlardaki fiyatları da etkiledi.Özellikle tanzim satış noktalarının yakınındaki marketler sebze satacak müşteri bulamayınca aynı fiyattan vermeye başladı. Market ve tanzim satış noktalarının fiyatları kıyaslandığında domateste yüzde 100, salatalıkta yüzde 44, soğanda yüzde 125, patateste yüzde 100, biberde yüzde 116, patlıcanda yüzde 122, ıspanakta yüzde 50 fark göründü. Pazar ile kıyaslandığında ise tanzimlerdeki fiyatlarınolduğu gözlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, "Domates 3, patates 2, soğan 2, salatalık 4, patlıcan 4.5, ıspanak 4, çarliston biber 6, sivri biber 6 liradan satılıyor" dedi. İstanbul'da 34 ilçede 50 noktada bu hizmeti sürdüreceklerini belirten Dr. Baraçlı, "Satış sabah saat 10.00 ile akşam 19.00 arasında yapılacak" diye konuştu. Vatandaş ise hizmetten memnun. Marketlerdeki indirimleri görünce de "Demek ki ucuz satılıyormuş. İndirim yaptıklarına göre bunlar bizim paramıza göz dikmiş, fırsatçılık yapmışlar" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar tanzim satış noktasını ziyaret etti. Tanzim satış noktalarının fiyatlarının tüm Türkiye'ye yayılmaya başlayacağını belirten Albayrak, "Spekülasyona, fahiş kâr, fahiş fiyatlama yapmak isteyenlere izin vermeyeceğiz" dedi.

, semt pazarları ilesebze ve meyve fiyatlarınınneredeyse yarı yarıyaindiğini söyleyerek, temizlikmalzemeleri için de benzeruygulamanın yapılacağınıifade etti.şöyle konuştu: "Songünlerde malum Türkiye'debir oyun oynanmayabaşlandı. Patlıcan, domates,patates, salatalık fiyatlarıtırmandırılmaya başladı. Bubir terör estirmeydi. Şimdibelediyelerimizin vasıtasıylaucuz ürün satmaya başladık.Fiyatlar neredeyse yarı yarıyainmiş vaziyette. Bunlarlada kalmayacağız, temizlikmalzemeleri de, bunagireceğiz."

Ankara Keçiören'dekitanzimsatış çadırını ziyaretederek, satışlarıninternet üzerindenyapılabilmesiiçin yeni bir projesunduğunu söyledi.Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca dışında;, Mecidiyeköy,, Kadıköy,, Aksaray,, Eminönü,, Beylikdüzü,, Bağcılar,, Sultanbeyli,, Gaziosmanpaşa,, Beşiktaş,, Şirinevler,, Pendik,, Sancaktepe,, Esenler,, Çekmeköy,, Zeytinburnu,Halkalı Meydanları ile, Başakşehir 2. Etap Metro Çıkışı,, Eyüpsultan,, Beykoz Kavacık,, Pendik Sahil,, İstinye İSPARK,, Alibeyköy Silahtar,, Bayrampaşa Yıldırım Mah.,kuruldu.