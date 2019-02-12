Dönüşüme 960 TL kira katkısı

Afetlerdeki hasar ve kayıp riskini minimuma indirmeyi amaçlayan hükümet, 2023'e kadar 1.5 milyon konutu dönüştürecek. Yılda en az 300 bin konutun kentsel dönüşüme tabi tutulmasıyla 2039'a kadar Türkiye'de 6 milyon 700 bin konutun dönüştürülmesi ile kentsel dönüşümün tamamlanması planlanıyor. Yıkılan yapıların sahiplerine de devlet tarafından kira yardımı, faiz desteği gibi kolaylıklar sunuluyor. Gerekli evrağı tamamlayarak Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri ve ya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilecek.
- Ekonomi
- 12.02.2019
- Gazete
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