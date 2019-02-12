DENEYAP’A 84 bin başvuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tasarım faaliyetlerine KOSGEB desteği verdiklerini belirterek, "Desteklerden faydalanan firmalar, yurt içi satışlarını yüzde 48, Ar-Ge harcamalarını yüzde 30, çalışan sayılarını yüzde 14 ve faaliyet kârlarını yüzde 64 artırdı" dedi. Varank, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin sınavına 83 bin 905 öğrencinin başvurduğunu söyledi.
- Ekonomi
- 12.02.2019
- Gazete
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