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’A 84 bin başvuru

DENEYAP’A 84 bin başvuru
Sanayi ve Bakanı Mustafa Varank, tasarım faaliyetlerine desteği verdiklerini belirterek, "Desteklerden faydalanan firmalar, yurt içi satışlarını yüzde 48, Ar-Ge harcamalarını yüzde 30, çalışan sayılarını yüzde 14 ve faaliyet kârlarını yüzde 64 artırdı" dedi. , Teknoloji Atölyeleri'nin sınavına 83 bin 905 öğrencinin başvurduğunu söyledi.

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