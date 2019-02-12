Altın fiyatları yatırımcıların ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yeni turu öncesinde temkinli olmalarıyla yatay seyrederken, güçlü dolar altının kazanımlarını sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 0.4 geriledikten sonra bugün 1,308 dolar ile güçlü seyrediyor. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 12 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (12 ŞUBAT 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

220,80

220,95

ÇEYREK ALTIN FİYATI

353,28

361,25

YARIM ALTIN FİYATI

704,36

722,50