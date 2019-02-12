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  • 12.02.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 14:14

düşecek mi? 12 Şubat , , tam oldu? Canlı rakamlar

yatay seyrini sürdürüyor. Türkiye'de yatırım araçları olarak en çok tercih edilen altının gram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,41 düşüşle işlem görmüştü. Düğünlerde de takı olarak tercih edilen altının güncel fiyatı merak ediliyor. Peki, 12 Şubat , ve tam oldu? İşte güncel rakamlar...

Altın fiyatları yatırımcıların ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yeni turu öncesinde temkinli olmalarıyla yatay seyrederken, güçlü dolar altının kazanımlarını sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 0.4 geriledikten sonra bugün 1,308 dolar ile güçlü seyrediyor. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 12 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (12 ŞUBAT 2019)

GRAM ALTIN FİYATI
220,80
220,95

ÇEYREK ALTIN FİYATI
353,28
361,25

YARIM ALTIN FİYATI
704,36
722,50

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