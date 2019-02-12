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  • 12.02.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 12:57

ne kadar? 12 Şubat Salı dolar ve oldu? Güncel döviz kurları...

, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin ve küresel büyüme endişelerinin dolara olan güvenli liman talebini desteklemesiyle başlıca para birimleri karşısında 2019'ın zirvesine yakın yatay seyrediyor. Peki, bugün dolar ve oldu? İşte 12 Şubat güncel ...

Dolar fiyatları dünkü kapanışta 5,2680 lira, euronun satış fiyatı ise 5,9620 lira olmuştu. Yatırımcılar Çin'de bu hafta yapılacak üst düzey ticaret görüşmelerine odaklanmış durumda. Washington'un bu görüşmelerde taleplerine ilişkin Beijing üzerindeki baskıyı sürdürmesi bekleniyor. Dolar diğer para birimleri karşısındaki değerlenme sürecini devam ettirdi Peki, dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 12 Şubat güncel döviz kuru...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,2780 5,2790
Euro 5,9470 5,9480

ANKARA
ABD Doları 5,2500 5,3000
Euro 5,9100 5,9700

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle dün pay piyasaları sakin seyrederken, akşam saatlerinde, bütçe konusunda anlaşma sağlandığı haberi moralleri yükseltti.

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