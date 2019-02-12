Dolar fiyatları dünkü kapanışta 5,2680 lira, euronun satış fiyatı ise 5,9620 lira olmuştu. Yatırımcılar Çin'de bu hafta yapılacak üst düzey ticaret görüşmelerine odaklanmış durumda. Washington'un bu görüşmelerde taleplerine ilişkin Beijing üzerindeki baskıyı sürdürmesi bekleniyor. Dolar diğer para birimleri karşısındaki değerlenme sürecini devam ettirdi Peki, dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 12 Şubat güncel döviz kuru...
DOLAR VE EURO NE KADAR?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,2780 5,2790
Euro 5,9470 5,9480
ANKARA
ABD Doları 5,2500 5,3000
Euro 5,9100 5,9700
KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.
ABD'de veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle dün pay piyasaları sakin seyrederken, akşam saatlerinde, bütçe konusunda anlaşma sağlandığı haberi moralleri yükseltti.
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