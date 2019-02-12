5g çalışmaları tam gaz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Turkcell, Vodafone Türkiye ve TTMobil'in İstanbul, Ankara ve İzmir'de 5G deneme çalışması yapma konusundaki talepleri onaylandı. İzin kapsamında Turkcell İstanbul ve İzmir'de 3.5 ve 26 GHz, Vodafone Türkiye İstanbul ve Ankara'da 3.5 ve 3.7 GHz, TTMobil İstanbul'da 3.5 GHz bandında yıl sonuna kadar 5G denemesi yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, konuyla ilgili "Yıl sonuna kadar devam edecek denemeler için verilen izinlerde, deneme sürecinde yerli üreticilerle işbirliği şartı getirildi" açıklaması yaptı.
- Ekonomi
- 12.02.2019
- Gazete
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