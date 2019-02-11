Türkiye Kart başlıyor

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 'Türkiye Kart'ı bu yıl önce 2 ilde pilot olarak uygulamaya başlayacaklarını, yıl sonunda 30 şehre yaygınlaştıracaklarını bildirdi. Teknoloji ve inovasyon yatırımlarıyla dijital dönüşümü başlattıklarına işaret eden Bozgeyik, "Türkiye Kart ile tek kartla tüm yurtta toplu taşıma araçları kullanılabilecek. 2 ildeki pilot uygulama kapsamında ilk olarak asgari 100 bin pilot uygulama kartı alınacak" dedi.