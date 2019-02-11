2 şehir arası kısalıyor

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret modeliyle, kapalı teklif alma usulüyle 26 Mart'ta ihale edilecek. İstekliler, ihale dosyasını bugün itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nda ücretsiz görebilecek. Katılmak isteyenler, 50 bin lira bedelle ihale dosyası alacak. Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihalede teklifler, 7 gün öncesinden başlayarak 26 Mart saat 10.00'a kadar teslim edilecek. İhale, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.
- Ekonomi
- 11.02.2019
- Gazete
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