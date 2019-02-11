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Kampanyalar tam gaz

Kampanyalar tam gaz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat , "Ocak'taki fiyatlar Aralık fiyatları ile aynı, Ekim, Kasım fiyatları ile de aynı diyebiliriz. Kampanyalar da tüm hızıyla devam ediyor, markaların ve bayilerin bankalara verdikleri komisyonlar ile düşük faizli ya da faizsiz kredi kampanyaları düzenliyoruz" dedi. Şahsuvaroğlu, vergi indirimiyle gelen desteğin de sektöre can suyu olduğunu, daralmanın derinleşmesine engel olduğunu aktardı.

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