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'nın yaptığı denetimde sebze-meyve vurgunu ortaya çıktı!

’nın 5 ildeki hallerde yaptığı eş zamanlı denetim sebze-meyve vurgunu ortaya koydu. Ürünlerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800’e varan fark çıktı.

9 kat vurgun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Üreticiden tüketiciye kadar, arada bu komisyoncular var ya, vurgunu bunlar yapıyor" diyerek açıkladığı tablo, 'nın 6 Şubat itibariyle , , , Mersin ve 'da eş zamanlı gerçekleştirdiği hal operasyonuyla gözler önüne serildi. Sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan artış belirlendi. Fahiş fiyat uygulayan 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi. ürün satışı gerçekleştiren, künye bilgileriyle satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firma hakkında da 810 bin lira cezai işlem tesis edildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'ürün tedariğinde yer alan aracılar tarafından rekabet unsurlarının ihlal edilmesi sonucu olağan dışı fahiş fiyat oluşumuna yol açıldığının belirlendiğini vurguladı. Pekcan, ürün tedariğinde aracıların kayıt dışı işlemleriyle gerçeğe aykırı fiyat beyanlarının ürün fiyatı oluşumunda aşırı artışlara neden olduğuna dikkati çekti.

3 GÜNDE % 45 DÜŞÜŞ
PEKCAN, "Denetimlerde, hallerde sebze ve meyvelerin 9 kata varan fiyat artışlarıyla vatandaşımıza satıldığını tespit ettik. Gerekli önlemleri ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte alıyoruz. Denetimlerin etkisi şimdiden fiyatlarda görülmeye başlandı. Hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında 3 günde, ana kalemlerde yüzde 45'lere varan oranlarda düşüşler görülmeye başlandı. Denetimler devam edecek" dedi.

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