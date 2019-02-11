Faizsiz evlilik kredisi talebi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, evlilik maliyetlerinin yaklaşık yüzde 40 arttığını belirterek, "Bir evliliğin maliyeti 50 bin lira ile 500 bin lira arasında. Maliyetler artınca gençlerimiz evlenmekten çekiniyor. Yeni evleneceklere sıfır faizli ve 2 yıl ödemesiz kredi verilmeli" dedi. Evlilik kredilerinin en az 50 bin lira olması ve çiftlerin ekonomik durumuna göre taksitlere bölünmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, evlilik kredilerinin yaş sınırının da yukarı çekilmesi gerektiğinin kaydetti.
- Ekonomi
- 11.02.2019
- Gazete
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