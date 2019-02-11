Dolar ABD ile Çin arasında bu hafta yapılacak ticaret görüşmeler ve küresel ekonomik büyüme hakkındaki endişelere paralel olarak kaydettiği kazanımları korudu. Dolar endeksi Cuma kapanışa göre hafif yükselişle 96.64'e çıktı ve art arda sekizinci günde de yükseliş kaydetti. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 11 Şubat güncel döviz kuru...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2520 liradan, avro 5,9520 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2500 liradan alınan dolar, 5,2520 liradan satılıyor. 5,9500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9520 lira olarak belirlendi.