Ayda 56 bin sefer

Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanlarında, Ocak ayında icra edilen iç ve dış hat seferleri, geçen yılın aynı dönemine göre bin 68 artarak, 56 bin 420 oldu. Aynı dönemde, bu havalimanlarından gerçekleştirilen geliş ve gidiş seferleriyle 7 milyon 968 bin 882 yolcu taşındı.
- Ekonomi
- 11.02.2019
- Gazete
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