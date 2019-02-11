Martin'in yeni amiral gemisi olarak açıkladığı 'DBS Superleggera' Aston Martin Türkiye Showroom'larında yerini aldı. 715 beygirlik V12 motoru ile dikkat çeken otomobil, İngiliz üreticinin şu ana kadarki ürettiği en hırçın tasarımına sahip. 8 ileri tam otomatik şanzımanı olan araç, 100 km/s hıza 3.4, 160 km/s hıza ise 6.4 saniyede ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 339 kilometre. Aston Martin Türkiye distribütörü olan D&D Motorlu Araçlar'ın Başkanı Nevzat Kaya, DBS Superleggera'nın 675 bin eurodan (4 milyon 15 bin lira) başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu belirtti.
- Ekonomi
- 11.02.2019
- Gazete
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