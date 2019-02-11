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Superleggera 4 milyon liraya yollarda!

’in yeni modeli Superleggera, 4 milyon liradan başlayan fiyatlarla ’ye geldi

Martin'in yeni amiral gemisi olarak açıkladığı ' Superleggera' Showroom'larında yerini aldı. 715 beygirlik V12 motoru ile dikkat çeken otomobil, İngiliz üreticinin şu ana kadarki ürettiği en hırçın tasarımına sahip. 8 ileri tam otomatik şanzımanı olan araç, 100 km/s hıza 3.4, 160 km/s hıza ise 6.4 saniyede ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 339 kilometre. Aston Martin Türkiye distribütörü olan D&D Motorlu Araçlar'ın Başkanı Nevzat Kaya, DBS Superleggera'nın 675 bin eurodan (4 milyon 15 bin lira) başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu belirtti.

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