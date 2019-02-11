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İhracatçı KOBİ’ye destek

İhracatçı KOBİ’ye destek
Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Ünal Gökmen, Eximbank ile KOBİ üretimini destekleyecek bir paket ile ilgili çalışmaları olduğunu belirterek, "İhracatı desteklemek için ihracat yapacak her türlü yatırımcıya, Eximbank ile beraber çok uygun şartlarda yabancı para finansmanı sağlayacağız. İkinci olarak ise Merkez Bankası'ndan bize çok uygun fiyatla TL vermesini arzu ediyoruz ki biz de bunu müşterilerimize uygun faizlerle sunalım" ifadelerini kullandı.

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