Sevgiliye hediye edilecek en özel hediyelerden olan gülün fiyatı cep yakacak. Sevgililer Günü'nde kaliteli tek bir gülün fiyatı 20 TL olacak. Ancak fiyatlar düşük kalitede 10, lüks kalitede de 30 liraya kadar değişebiliyor. İçerisinde 10 adet orta kalitedeki güllerle oluşturulan bir buketin mağaza fiyatı 100 lira olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatın kaliteye göre 150 lira olacağını ekleyen satıcılar buket yapımında süs için kullanılan bitkilerinde maliyetini fiyata eklemediklerini sadece gül bedelleri üzerinde ücret belirlediklerini aktardı.
- Ekonomi
- 10.02.2019
- Gazete
Sevgiliye gül 20 lira
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