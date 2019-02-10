Bakan Albayrak'tan gıda fiyatı mesajı: Yoğun bir programı hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceklerini belirterek, "Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından "Seracılık Kredi Paketi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceklerini vurgulayan Albayrak, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketinin seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Albayrak, "tweet"inde kredi paketinin detaylarına ilişkin bir de infografik paylaştı.







Devlet bankalarının tarıma desteğinin Ziraat Bankası tarafından açıklanan yeni kredi paketiyle devam ettiği belirtilen infografikte, yatırım kredisinden faydalananların ayrıca 14 ay vadeli piyasa koşullarıyla uyumlu işletme kredisinden de faydalanabileceği vurgulandı.

Paket kapsamında, yüzde 8,25 faizli, yapılan yatırımın yüzde 75'ine kadar kapsayan, toplamda 7 yıla kadar vadeli, 2 yıla kadar ödemesiz, 10 milyon liraya kadar olan yatırımlar için Hazine desteği verileceği kaydedildi.





