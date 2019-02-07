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Bakan Albayrak, gıda terörüne son verecek adımları açıkladı

Bakan Albayrak, gıda terörünü bitirecek, fiyatları ucuzlatacak adımları açıkladı: Belediyeler devreye girecek, ucuz satış merkezleri açılacak. Kamu sera yatırımcılığını destekleyecek. Seracılık için aracılığı ile çok önemli bir paket açıklanacak. Tarladan sofraya kadar gidecek koordineli bir ekosistem kurulacak.

Gıda terörüne son
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda fiyatlarının düşürülmesi için önemli adımlar atacaklarını söyledi. 'da ekonomi basını ile bir araya gelen Albayrak, belediyelerin desteği ile tanzim satış noktalarının önümüzdeki hafta hayata geçeceğini ve bu şekilde üreticiler ile tüketicilerin bir noktada buluşturulacağını belirtti. Albayrak, şöyle konuştu: "Seracılık konusunda da bu hafta bir yatırım paketi açıklayacağız. 'nın da destekleyeceği bir model ile modern seracılık alanlarının kurulması için yatırım teşviği getiriyoruz.

modern seralara kavuşacak ve fiyatlardaki oynaklığı sonlandıracağız. Kamu olarak biz sera konusunda stratejik bir yatırım yapılanmasına gideceğiz. Tarladan sofraya gidecek koordineli bir ekosistem kuracağız, çok hızlı adımlar atacağız." la mücadele kampanyasının istenen faydayı sağladığını belirten Albayrak "Enflasyona güçlü bir darbe vurdu. Her sektör aynı samimiyetle katkı vermedi ama genel olarak bakıldığında güçlü fayda sağladı" ifadesini kullandı. Albayrak, "Gıda fiyatlarının değişmediğini varsayarsak Ocak'ta yıllık enflasyon yüzde 18.85 olurdu" diye konuştu.



SPEKÜLATİF...
Ocak enflasyonunda gıda fiyatlarının etkisinin 'Gıda terörü' şeklinde yorumlanmasına katıldığını kaydeden Albayrak, "Spekülasyon yapanların araştırılmasını istedim, birileri bunu spekülatif olarak kullandı. Felaket tellallığı yapanlar bazı siyasi partilerden aday. Ülkenin canına kasteden terör örgütlerine destek olanlar mutfağına mı kast etmeyecek" dedi.



2019 FIRSATLAR YILI OLACAK
FAİZ DÜŞÜŞÜ HIZLANACAK: Ticari kredi lerinde son 3 ayda 10 puana yakın iyileşme görüldü. Ticari kredi faizlerindeki iyileşme beklenenden bile daha fazla. Faizlerdeki düşüş daha da hızlanacak.
İŞ BANKASI İÇİN POZİTİF OLUR: (Bankadaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi) Meclis bu konuda bir adım atacak. Böyle bir adım atılırsa çok güçlü bir yapı ortaya çıkar.
ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR: Sosyal medya üzerinden Türkiye üzerinde algı operasyonu yürütülüyor. Bu negatif algı operasyonlarına rağmen güçlü bir performans sergilendi. Türkiye; kamu, özel sektör ve hane halkının borcu ile dünyanın en düşük borçlu ülkelerinden biri.
HIZLI TOPARLANMA: 2019 tehditlerin yanında büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. 2018'de Türkiye'nin yaşadığı süreç bağışıklık sistemini güçlendirdi. Toparlanma süreci beklediğimizden hızlı geçiyor.
HEDEFLER TUTACAK: Büyüme hedefi açısından bir risk görmüyorum. 2019 yılı için yüzde 2.3'lük büyüme hedefini tutturacağız. Orta vadede yüzde 8-11 büyümelere kıyasla yüzde 3-5-6 büyüme hızları ile dengelenme süreci yaşayacağız.



ANAHTARI VERMEYİZ​
Bakan Albayrak, "Biz piyasa ile kavga etmeyeceğiz dedik ama bu anahtarları da vermek değil. Uyanık oyunculara karşı da dükkanı teslim etmemek. Yeni dönemde faiz ve borçlanma stratejisini optimum şekilde kullanacağız. 2019'da da aktif bir yönetim olacak" dedi.

IMF'YE İHTİYACIMIZ HİÇ OLMADI
MF ile ilgili iddialar hakkında Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ihtiyacı olmadığı ortada. Ağustos, Eylül'de böyle bir ihtiyaç olmadı, şimdi hiç yok. IMF Arjantin'e girdi, durumu ortada" diye konuştu.

FARUK ERDEM / TAKVİM

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