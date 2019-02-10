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  • 10.02.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 10.02.2019 15:51

'da tanzim satışları nerelerde olacak? İşte ucuza sezbe satışıyla ilgili önemli açıklama

, 34 ilçede 50 noktada tanzim satış yapacak. Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı: "Vatandaşın sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı yapılacak." ifadelerini kullandı.

İBB açıkladı! İşte tanzim satış noktaları

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için () tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirilecek.

Aksaray Meydanı'nda kurulan mobil tanzim satış noktasında açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, enflasyonla topyekün mücadele adına ve Orman Bakanlığı desteğiyle İstanbul'un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşlara sebze meyve satışı gerçekleştireceklerini kaydetti.

Baraçlı, "Bizler bu uygulamamızı gerçekleştirirken tarladan toplanan ürünün fiyatının aynen İstanbul'daki vatandaşlarımıza yansıtılması için çaba sarf edeceğiz.'' dedi.

"Tüm ekip arkadaşlarımız, zabıta ve halkla ilişkiler ekibimiz öncülüğünde satışlarımızı bu noktalarda gerçekleştireceğiz" diyen Baraçlı, ürünlerin kalitelerinin ön planda olacağını, amacın enflasyonla mücadele ederek vatandaşın temiz ve lezzetli ürünleri almasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Baraçlı, "Önümüzdeki hafta İstanbul'daki 50 tanzim satış noktasında vatandaşın sebze ve meyve fiyatları ile ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber olmak üzere çalışmalarımız başlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Satış noktalarındaki tüm araçlarda BELTUR görevlileri olacağı öğrenilirken, Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik yapıldığı için bu 5 ilçede satış olmayacağı belirtildi.

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