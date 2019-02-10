Anneye 2020 lira maaş 400 lira kreş desteği

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları'na katılan anneler, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteğinden yararlanıyor. İş öğrenen annelere ayrıca cep harçlığı da ödeniyor. Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 77,70 lira veriliyor.
Böylece anneler, programlara katılıp hem iş tecrübesi kazanıyor hem de ayda (26 gün üzerinden) 2 bin 420 lira ödeme alabiliyor. İşbaşı Eğitim Programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor.
Böylece anneler, programlara katılıp hem iş tecrübesi kazanıyor hem de ayda (26 gün üzerinden) 2 bin 420 lira ödeme alabiliyor. İşbaşı Eğitim Programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor.
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