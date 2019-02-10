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ye 2020 lira 400 lira desteği

Anneye 2020 lira maaş 400 lira kreş desteği
Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. Türkiye İş Kurumu () tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları'na katılan ler, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteğinden yararlanıyor. İş öğrenen annelere ayrıca cep harçlığı da ödeniyor. Halen katılanlara günlük 77,70 lira veriliyor.



Böylece anneler, programlara katılıp hem iş tecrübesi kazanıyor hem de ayda (26 gün üzerinden) 2 bin 420 lira alabiliyor. İşbaşı Eğitim Programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor.

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