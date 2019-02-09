Ucuz sebzeler hazır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş artışı önlemek amacıyla belediyelerin tanzim satış mağazaları açacağı' müjdesinin ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi), mağazalarda satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladı. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Üreticiden alabildiğimiz kadar makul fiyata alıp, bu ürünleri dağıtım noktasındaki belediyenin yetkililerine teslim edeceğiz. Özel sektör mantığıyla düşünmediğimiz için hemen hemen hiç kâr koymayacağız" dedi. Üretici ile tüketici arasında aracı arttıkça fiyatın da o kadar arttığını anlatan Poyraz, "Biz üreticiden aldığımız fiyata sadece nakliyesini ekleyeceğiz" diye konuştu.
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