Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.02.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 21:34

Halk 'na üst düzey atama

Halk 'nın ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

Halk Bankası'na üst düzey atama

Türkiye Halk 'nın ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan yazısında, Halk Bankası'nın Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun () onayını müteakiben Erkan Kilimci'nin atandığı bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriHalk Bankası'na üst düzey atama
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar