Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.02.2019 20:15
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 20:21

Ucuz meyve sebze adımının detayları belli oldu

Belediyeler ucuz meyve sebze satmaya hazırlanıyor. Uygulama ilk olarak Ankara ve 'da başlayacak. Peki ucuz meyve ve sebze satışı nasıl olacak?

Ucuz meyve sebze adımının detayları belli oldu

Bakanı Ankara ve Büyükşehir Başkanları ve genel sekreterleri ile toplantı yaptı.

Toplantıda bu sürecin nasıl işletileceğini kendileriyle paylaştı. Buna göre belediyeler şehrin çeşitli noktalarında sabit satış merkezleri belirleyecek.

Bunların daha çok küçük dükkanlar şeklinde olacağı belirtiliyor. Meyve sebze üreticinden 'na bağlı olan Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile satın alınacak.

Belediyeler de Tarım Kredi Kooperatifi'nden ürünler satın alacak. Sonrasında da şehrin çeşitli yerlerindeki sabit satış noktalarından doğrudan tüketiciye sunulacak bu ürünler.

Arada komisyon ve aracı olmayacağı için ve kar amacı da güdülmediği için doğrudan üreticiden satın alınan fiyat üzerinden tüketiciye satılmış olacak meyve sebze.

Belediye de ödediği parayı tüketiciden karşılayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriUcuz meyve sebze adımının detayları belli oldu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar