Seralara kredi

Ziraat Bankası, seralarda üretimin artırılması, yenilerin kurulması, atılların ekonomiye kazandırılması ve mevcutların modernizasyonunu kapsayan yeni bir kredi paketi açıkladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından açıklanan paketin detayları şöyle:
Yeni sera yapımlarında, yatırım harcamalarının azami yüzde 75'ine kadar kredi kullandırılabilecek. Yatırım kredileri, yatırımın geri dönüş süresine uygun olarak 7 yıla kadar vadelendirilebilecek. 2 yıla kadar ana para ödemesiz dönem verilebilecek.
Atıl seraların satın alınması ve bunların tadilatı ile modernizasyonu amacıyla da yeni sera kurulumunda olduğu gibi uzun vadeli krediler kullandırılacak.
Üreticiler yüzde 8.25 faiz ile kredi kullanabilecek.
Yeni sera yapımlarında, yatırım harcamalarının azami yüzde 75'ine kadar kredi kullandırılabilecek. Yatırım kredileri, yatırımın geri dönüş süresine uygun olarak 7 yıla kadar vadelendirilebilecek. 2 yıla kadar ana para ödemesiz dönem verilebilecek.
Atıl seraların satın alınması ve bunların tadilatı ile modernizasyonu amacıyla da yeni sera kurulumunda olduğu gibi uzun vadeli krediler kullandırılacak.
Üreticiler yüzde 8.25 faiz ile kredi kullanabilecek.
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