Seralara kredi

, seralarda üretimin artırılması, yenilerin kurulması, atılların ekonomiye kazandırılması ve mevcutların modernizasyonunu kapsayan yeni biraçıkladı.tarafından açıklanan paketin detayları şöyle:sera yapımlarında, yatırım harcamalarının azamikadar kredi kullandırılabilecek. Yatırım kredileri, yatırımın geri dönüş süresine uygun olarak. 2 yıla kadar ana para ödemesiz dönem verilebilecek.seraların satın alınması ve bunların tadilatı ile modernizasyonu amacıyla da yeni sera kurulumunda olduğu gibiile kredi kullanabilecek.