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ya 601, yaşlıya bakana bin 305 TL

Devlet, lara 601,57 lira bağlarken, bakıma muhtaç olanların ailelerine de ayda bin 305 lira evde bakım parası ödüyor.

Yaşlıya 601 bakana bin 305 TL
Yaşlılara devlet pek çok destek sağlıyor. Bu desteklerin başında da iki ayrı maaş imkanı dikkat çekiyor. Devlet maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üzerinde olanlara ödüyor. Bu maaşın tutarı 601,57 lira. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.



Kişi başı gelirleri 609,67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor. Devlet, ların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği de sağlıyor. Aylığın tutarı bin 305 lira 97 kuruş. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, bakana veriliyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması da şart. Hane içinde kişi başı gelirin bin 219 liranın altında olması gerekiyor. Şartlar sağlanırsa 2 aylık birden alınabiliyor.

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