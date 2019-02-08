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  • 08.02.2019 16:21
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 16:58

Son dakika: 'ndan seracılara müjde!

Genel Müdürü , Seracılık Paketi’ni açıkladı. Seracılık projesinin yüzde 75'i kadar yatırım kredisi verileceğini söyleyen Aydın, vadenin ise 7 yıla yayılacağını belirtti.

Genel Müdürü , seracılık sektörüne ilişkin paket kapsamında bütün amacın kapasiteyi ve verimliliği artırmak olduğunu söyledi.

Antalya'da yapılan açıklama kapsamında Aydın, "Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75'i kadar yatırım kredisi vereceğiz." dedi.

Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"14 ay vadeli işletme kredisi vereceğiz. 10 milyon TL'ye kadar yatırımlarda hazine desteği var. Ürün bütçelerimizi güncelledik, Piyasa koşullarına uygun hale getirdik. 2020 yılına kadar devam edilecek. Bugünden itibaren kredi uygulaması başlamıştır. Seracılık kredi paketi 2 yıla kadar ödemesiz olacak."

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