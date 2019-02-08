Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 "sürekli işçi" alımı yapacaklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak sürekli işçi alımı duyurusunun 11 Şubat Pazartesi günü 00.00 itibarıyla bakanlığın web sitesinden yapılacağını bildirdi.

İşe alınacak 278'i engelli, 146'sı eski hükümlü olmak üzere toplam 3 bin 243 sürekli işçinin meslek kolları şöyle:

"Temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs kaptanı (şoför), aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı (bina), güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson (servis elemanı), resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı), soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım / teknolojisi teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri, muhasebeci."

Engelli ve eski hükümlüler temizlik görevlisi olarak işe alınacak. Başvuru yapacakların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor.

Çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ve muhasebeci olarak işe alınacaklara sözlü sınav yapılacak. Bunların dışında kalan meslek kollarında başvuranlar ise 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabii tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabii tutulacak.