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  • 08.02.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 12:03

Son dakika! 'den kadro müjdesi: 1500 kişi işe alınacak

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na kurayla Mart ayında 1500 işçi alınacağını söyledi. Ayrıca Dönmez, Trakya'da bulunduğunun müjdesini verdi.

Hükümetten kadro müjdesi: 1500 kişi alınacak!

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber ekranlarında enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. , 7 maden sahasının devriyle birlikte kömür üretiminde artış yaşanacağını söyledi. Dönmez ayrıca, bir ay içinde 2400 işçinin kadro işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.

Dönmez şunları söyledi:

*Elektrik ve da maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyor, buna bağlı indirim veya artışlar yapılıyor.

*Kur ve fiyatlarındaki değişiklikler gaz fiyatlarını etkiliyor, gaz fiyatları da elektrik fiyatlarını etkiliyor.

*Petrol fiyatlarının oynaklığı öngörülebilirliği sınırlandırıyor.

*Petrol fiyatlarınındaki değişiklikler 1 hafta, doğal gaz fiyatlarına 6-7 ay, elektrik fiyatlarına ise 8 ay sonra yansıyor.

* Fatura sadece üretimden kaynaklanmıyor. Elektrik şebeke büyüklüğümüz 1 milyon 420 bin kilometre. Dağıtım ve yatırım maliyetleri ve işletme giderleri de var.

*Maliyetlerdeki azalmalar anında faturalara yansıtılacak.

*Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz, kullandığımız enerjinin yüzde 70-75'ini ithal ediyoruz.

*Bizim dileğimiz hiç dışardan getirdiğimiz ürünlere bağlı kalmaksızın yerli kaynaklarla enerji üretimi yapmak istiyoruz.

*Ocak'ta yerli ve yenilenebilir kaynaklarda oran yüzde 60 oldu.

*Geçen yıl sisteme 4 bin megawatt güç ilave ettik ve yılı 89 bin megawatt kurulu güçle kapattık.

*Kıbrıs Rum Kesimi'nin petrol arama işlerini ihale etmesi hukuka aykırı, oldu bittilere izin vermeyeceğiz.

*Türkiye Petrolleri geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 civarında sondaj kuyusunu muhtelif yerlerde yaptı.

*Trakya'da doğal gaz bulundu, Pazartesi incelemeye gideceğiz.

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