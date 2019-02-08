Dolar, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin seyrine ilişkin belirsizlikler ve küresel büyümenin yavaşladığı endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talebin artması sonucunda iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Euro ise beklentilerin altında gelen euro bölgesi büyüme verisi ve ECB'nin bu yıl destekleyici para politikasını sürdüreceği beklentileriyle değer kaybediyor. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 8 Şubat güncel döviz kuru...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2660 liradan, avro 5,9720 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2640 liradan alınan dolar, 5,2660 liradan satılıyor. 5,9700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9720 lira olarak belirlendi.