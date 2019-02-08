Bankalar emekli maaşında rekabetin dozunu yükseltti. 600 liraya ulaşan promosyonların yanında fatura indirimi, ücretsiz para transferi gibi teklifler sunmaya başladı. Emekliye yapılan tekliflerde ücretsiz ambulans hizmeti ve tıbbi danışmanlık da bulunuyor. Bankaya emekli maaşı müşterisi getirenlere ise her emekli için 100 liraya varan ödemeler yapılıyor.