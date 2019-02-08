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  • 08.02.2019 13:40
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 13:40

ye 2019 yılında ne kadar verilecek? İşte ların promosyon teklifi

ların maaşı rekabeti büyüyor. Emekli maaşı ları 600 liraya kadar ulaşıyor. Sadece emekliye değil, emekliyi bankaya getiren müşteriye de promosyon veriliyor.

Bankalar emekli maaşında rekabetin dozunu yükseltti. 600 liraya ulaşan promosyonların yanında fatura indirimi, ücretsiz para transferi gibi teklifler sunmaya başladı. Emekliye yapılan tekliflerde ücretsiz ambulans hizmeti ve tıbbi danışmanlık da bulunuyor. Bankaya emekli maaşı müşterisi getirenlere ise her emekli için 100 liraya varan ödemeler yapılıyor.

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