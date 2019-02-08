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ye 60 ay imkanı

Krediye 60 ay vade imkanı
cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), banka yönetmeliğine ilişkin taslak yayımladı. Taslağa göre; ihtiyaç kredileri 60 aya dek yapılandırılabilecek. BDDK'dan yapılan açıklamada; "24/04/2013 tarihli ve 28627 sayılı 'de yayımlanan yönetmeliğe göre, bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir" denildi.

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