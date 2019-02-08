Krediye 60 ay vade imkanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kredi yönetmeliğine ilişkin taslak yayımladı. Taslağa göre; ihtiyaç kredileri 60 aya dek yapılandırılabilecek. BDDK'dan yapılan açıklamada; "24/04/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir" denildi.
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- 08.02.2019
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