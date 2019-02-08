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60 milyon TL unuttuk

60 milyon TL unuttuk
MİLLİ Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde tam bilete çıkan 70 milyon liralık ikramiyenin sahibi henüz parasını almazken, bu durum unutulan ikramiyeleri akıllara getirdi. Alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarı geçen yıl 60 milyon lira, 5 yılda ise 243.4 milyon lira oldu. İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen şans oyunlarında ikramiyeler, çekiliş gününden itibaren bir yıllık zaman aşımına tabi tutuluyor.

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