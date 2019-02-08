Bugünkü
Takvim

’a çok fazla ilgi var

Kanal İstanbul’a çok fazla ilgi var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'un etüt proje çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Kanal ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini açık ya da kapalı şekilde ihlal etmediklerini kaydeden Turhan, "Kanal İstanbul ile alternatif su yolu açılmış olacak. ÇED Raporu'nun onaylanmasını bekliyoruz. Çevre Düzeni Planı'nın onaylanmasını müteakip ihale ilanına çıkacağız. İhaleye yurt içindeki ve dışındaki yatırımcılardan çok fazla ilgi var" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKanal İstanbul’a çok fazla ilgi var
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri