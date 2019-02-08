Kanal İstanbul’a çok fazla ilgi var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un etüt proje çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini açık ya da kapalı şekilde ihlal etmediklerini kaydeden Turhan, "Kanal İstanbul ile alternatif su yolu açılmış olacak. ÇED Raporu'nun onaylanmasını bekliyoruz. Çevre Düzeni Planı'nın onaylanmasını müteakip ihale ilanına çıkacağız. İhaleye yurt içindeki ve dışındaki yatırımcılardan çok fazla ilgi var" dedi.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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