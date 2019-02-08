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ALNEO ile POS cihazına ihtiyaç yok
ALBARAKA Türk, 'ler için '', KOBİ'lerin müşterileri için ise 'Cüzdan' uygulamasından oluşan ödeme platformu ALNEO'yu geliştirerek hayata geçirdi. Bu platform sayesinde yaklaşık 1.5 milyon insanın hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "'nin ilk yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformumuz ALNEO ile üye işyerlerimiz artık herhangi bir fiziksel POS cihazına ihtiyaç duymayacak. Akıllı telefonları ile zaman ve mekandan bağımsız olarak, tüm bankaların kredi kartlarından ödeme alabilecekler" dedi.

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