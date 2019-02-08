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TÜRK Telekom'un teknoloji girişimlerini lemek, girişimlerle işbirliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla 2013'te hayata geçirdiği PİLOT'un yeni başvuru dönemi başladı. Yeni dönemde programa kabul edilen her ekibe 125 bin lira nakit desteğinin yanı sıra, geniş mentor ve yatırımcı ağına erişim, ofis alanı, teknoloji altyapısı gibi birçok imkan sunuluyor. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, " kapsamında girişimcilere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla desteği sürdüreceğiz" dedi. PİLOT'un başvuruları www.turktelekompilot. com. tr'den yapılıyor.

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