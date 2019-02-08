TÜRK Telekom'un teknoloji girişimlerini desteklemek, girişimlerle işbirliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla 2013'te hayata geçirdiği PİLOT'un yeni başvuru dönemi başladı. Yeni dönemde programa kabul edilen her ekibe 125 bin lira nakit desteğinin yanı sıra, geniş mentor ve yatırımcı ağına erişim, ofis alanı, teknoloji altyapısı gibi birçok imkan sunuluyor. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, "PİLOT kapsamında girişimcilere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla desteği sürdüreceğiz" dedi. PİLOT'un başvuruları www.turktelekompilot. com. tr'den yapılıyor.
- Ekonomi
- 08.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.