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  • 07.02.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 17:25

’dan yeni taslak! kaç aya kadar yapılandırılacak?

alanlar ya da almak isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. yeni bir taslak yayımladı. Bu taslağa göre ihtiyaç kredileri kaç aya kadar yapılandırılacak. İşte İhtiyaç kredisi BDDK’nın yeni kararına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına karar verdi ve bu doğrultuda yeni bir taslak hazırladı. Bu gelişmeden sonra ihtiyaç kredisi ne kadar süreyle yapılandırılacağı belli oldu. İhtiyaç kredi olanlar artık kaç ay yapılandırma hakkına sahip olacak?

İHTİYAÇ KREDİSİ YAPILANDIRMASI 2019 YILINDA KAÇ AY OLACAK?

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