Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına karar verdi ve bu doğrultuda yeni bir taslak hazırladı. Bu gelişmeden sonra ihtiyaç kredisi ne kadar süreyle yapılandırılacağı belli oldu. İhtiyaç kredi olanlar artık kaç ay yapılandırma hakkına sahip olacak?
İHTİYAÇ KREDİSİ YAPILANDIRMASI 2019 YILINDA KAÇ AY OLACAK?
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