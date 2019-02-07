VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını bildirdi. Özcan "İşletmeler 6 ay ödemesiz dönemli 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1.45 faiz oranıyla bu krediyi kullanabilecek." dedi.

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını bildirdi. Özcan "İşletmeler 6 ay ödemesiz dönemli 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1.45 faiz oranıyla bu krediyi kullanabilecek." dedi.

YERLİ MALI BELGESİNE SAHİP İMALETÇI-İHRACATÇI ŞİRKETLER FAYDALANABİLECEK

Özcan, krediden yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan ve Yerli Malı Belgesine sahip imalatçı-ihracatçı şirketlerin faydalanabileceğini belirtti.