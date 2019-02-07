THY'ye iki ödül birden

Airline Economics Global Aviation 100 Global Leaders Ödül Töreninde "Yılın En İyi Finansmanı" ve ayrıca Global Transport Finance Ödül Töreninde de "Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı" ödüllerini teslim alan bayrak taşıyıcı havayolu, geçtiğimiz yıllarda da çokça ödüllendirilen başarılı finansman performansı ile küresel finans çevrelerinden takdir toplamayı sürdürüyor.

THY'YE İKİ ÖDÜL BİRDEN

Türk Hava Yolları, 2018 yılının Kasım ayında teslimi gerçekleşen B777-F tipi kargo uçağının 110 milyon Avro değerindeki yenilikçi ve sofistike finansmanı sayesinde, 21 Ocak'ta Dublin'de düzenlenen 'Airline Economics Global Aviation 100 Global Leaders Ödül Töreni'nde "Yılın En İyi Finansmanı" ödülüne lâyık görüldü.

Havayolunun finansman dalında lâyık görüldüğü bir diğer ödül ise, Londra'da 31 Ocak'ta gerçekleştirilen 'Global Transport Finance Ödül Töreni'nde takdim edilen "Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı" ödülü oldu.

Ödüllerle ilgili görüş beyan eden Türk Hava Yolları Genel Müdür (Mali) Yardımcısı, Murat Şeker; "Öncelikle, Airline Economics ve Global Transport Finance'e bizleri böylesi iki önemli ödüle lâyık gördükleri için Türk Hava Yolları ailesi adına teşekkür etmek istiyorum. Uçak finansmanı alanında özellikle de son yıllarda çizdiğimiz yükselen grafiği, bu ödüllerle taçlandırmış olmak bizim için büyük mutluluk. Çok kez ödüllendirilen bu yönlü performansımızı daha da iyileştirmek adına çalışmalarımızı bilfiil sürdürürken, Türk Hava Yolları'nın yükselen küresel itibarına ve marka değerine bu noktada da ivme kazandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

14 UÇAK 2019 YILINDA TESLİM EDİLECEK

Finansman yapısı, Türk Hava Yolları'nın büyük finansörlerinden ve Fransa'nın en büyük bankalarından biri olan Credit Agricole CIB tarafından aranje edilerek, vergi avantajlarının kullanılmasıyla birlikte, Çin'in en büyük bankalarından birinin iştiraki olan ICBC Financial Leasing Co., Ltd. tarafından sağlanan rekabetçi kredi sayesinde söz konusu uçağın düşük maliyetle finanse edilmesi sağlandı. İlk kez 2016 yılında girmiş olduğu Çin finansman piyasasında istikrarlı bir büyüme ile toplamda 1.3 milyar USD tutarında finansman gerçekleştiren Türk Hava Yolları, 2019 yılında teslim alınacak 750 milyon USD değerindeki 14 uçağın finansmanını da yine Çin banka ve leasing şirketleri ile gerçekleştirecek.

Bayrak taşıyıcı marka, 2008 yılından beri uygulamaya aldığı yenilikçi ve türünün tek örneği olan finansman modelleri ile 'Jane's Transport Finance', 'Global Transport Finance', 'Airline Economics', 'Airfinance Journal' ve 'Bonds, Loans & Sukuk Turkey' gibi dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine lâyık görüldü. Türk Hava Yolları son 10 yılda gerçekleştirdiği 15 milyar USD tutarındaki finansmanlarında toplamda 23 uluslararası finansman ödülü kazanarak, bu alanda da başarısını zirveye taşıdı.

Geçmiş Ödüller;

1. 2018 Bonds, Loans & Sukuk Turkey - Yılın En İyi Ulaştırma ve Taşımacılık Finansmanı

2. 2017 Airfinance Journal - Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı

3. 2017 Global Transport Finance - Yılın Özgün Finansmanı

4. 2017 Bonds, Loans & Sukuk Turkey - Yılın En İyi İhracat Kredili Finansmanı

5. 2017 Bonds, Loans & Sukuk Turkey - Yılın En İyi Ulaştırma ve Taşımacılık Finansmanı

6. 2017 Bonds, Loans & Sukuk Turkey - Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı

7. 2016 Airfinance Journal - Yılın En İyi Sermaye Piyasası Finansmanı

8. 2016 Airfinance Journal - Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı

9. 2016 Airline Economics - Avrupa Çapında Yılın En İyi Finansmanı

10. 2016 Airline Economics - Yılın En İyi Finansmanı

11. 2015 Airfinance Journal - Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı

12. 2015 Airfinance Journal - Yılın En İyi Yedek Motor Finansmanı

13. 2015 Global Transport Finance - Avrupa Çapında Yılın En İyi Sermaye Piyasası Finansmanı

14. 2015 Bonds, Loans & Sukuk Turkey - Yılın En İyi İhracat Kredili Finansmanı

15. 2014 Bonds, Loans & Sukuk Turkey – Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı

16. 2013 Airfinance Journal - Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı

17. 2013 Global Transport Finance - Avrupa Çapında Yılın En İyi Finansmanı

18. 2012 Airfinance Journal - Yılın En İyi Havayolu

19. 2011 Jane's Transport Finance - Orta Doğu Çapında Yılın En İyi Kredili Finansmanı

20. 2008 Jane's Transport Finance - Avrupa Çapında Yılın En İyi Kredili Finansmanı

21. 2008 Airfinance Journal – Avrupa Çapında Yılın En İyi Finansmanı