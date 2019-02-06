Hükümetin geçen yıl yaşama geçirdiği 'Hayata Yolculuk Projesi', iş kulüpleri istihdama ivme kattı; iş bulma umudunu kaybeden binlerce genci evden çıkardı. Devlet koruması altında olan, anne babası olmayan, hasta ve hapiste olan, ekonomik yönden dezavantajlı durumda olan öğrencileri kapsayan projeyle öğrenciler işbaşı eğitim programı yoluyla meslek sahibi olacak. Bu öğrenciler mezuniyet sonrası da özel sektörde işe yerleştirilecek.