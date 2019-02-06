Bugünkü
Takvim

Kursa giden lere ayda bin 500 TL

Geçen yıl yaşama geçen ‘’ ile dezavantajlı durumda olan lere iş eğitimi veriliyor. Kursa giden gençlere ayda bin 500 lira ödeniyor.

Gençlere bin 500 TL
Hükümetin geçen yıl yaşama geçirdiği 'Hayata Yolculuk Projesi', iş kulüpleri istihdama ivme kattı; iş bulma umudunu kaybeden binlerce genci evden çıkardı. Devlet koruması altında olan, anne babası olmayan, hasta ve hapiste olan, ekonomik yönden dezavantajlı durumda olan öğrencileri kapsayan projeyle öğrenciler işbaşı eğitim programı yoluyla meslek sahibi olacak. Bu öğrenciler mezuniyet sonrası da özel sektörde işe yerleştirilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKursa giden gençlere ayda bin 500 TL
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri