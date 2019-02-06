İlaca çözüm geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç Takip Sistemi üzerinden yapılan incelemeler neticesinde üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz tarafından fiyat artışı verilmiştir. Bu ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu hafta itibariyle bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır" dedi. Koca, "Son 1 haftada 81 ilde 900 personelimiz ile denetimler yapıldı. Kimsenin ilaç tedarik zincirini bozup hastalarımızı mağdur etmesine izin verilmeyecek" diye konuştu. Öte yandan Meclis'te ALS, SMA, MS ve DMD ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorluklar ile bu hastaların yaşadıkları soruların çözümü amacıyla Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
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- 06.02.2019
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